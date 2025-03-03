السعودية | جامعة الملك فيصل تطلق فعاليات مهرجان “ليالي كفو الرمضانية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، تطلق جامعة الملك فيصل في الـ 11 من الشهر الجاري، فعاليات مهرجان “ليالي كفو الرمضانية” في نسخته الثانية، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتهدف فعاليات المهرجان التي تستمر 9 أيام، وبشراكة إستراتيجية مع الأمانة، وإدارة التعليم، وغرفة الأحساء إلى تعزيز القيم الاجتماعية، وترسيخ أواصر التعاون والتلاحم بين شرائح المجتمع، ودعم المبادرات التطوعية وغير الربحية، وتوسيع نطاق الأنشطة والبرامج الثقافية.

وتتضمن الفعاليات مسابقات وألعابًا وأنشطة تفاعلية، ومتحف “كفو تبتكر” لعرض براءات الاختراع، و”مسرح كفو”، مع تنظيم معارض تفاعلية تجسد التراث السعودي الأصيل، وذلك ضمن إطار الاحتفاء بمبادرة وزارة الثقافة لعام الحرف اليدوية.

يذكر أن هذه النسخة تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، والتي شهدت حضورًا تجاوز 200 ألف زائر، مع تقديم 300 برنامج وورشة عمل.

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