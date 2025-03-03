السعودية | الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن كلاً من حائل ورفحاء سجلتا أقل درجات حرارة صغرى اليوم (الاثنين) على مستوى المملكة، بدرجتين مئويتين.
وشملت درجات الحرارة المنخفضة معظم أنحاء المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى في كلٍ من سكاكا وعرعر والقريات 5 درجات مئوية، وفي القصيم والقيصومة وتبوك 6 درجات مئوية.
وامتد الطقس البارد إلى الرياض التي سجلت هي والأحساء 7 درجات مئوية ليلة الاثنين.
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