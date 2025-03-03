شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتخصص في اقتناء نسخ نادرة من القرآن الكريم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قضى المواطن حسين أورفلي أربعة عقود في جمع واقتناء المصاحف النادرة، ليصل عدد مقتنياته إلى 214 نسخة مميزة.

وخلال مقابلة مع قناة العربية، قال أورفلي: “لكل مصحف قصة ودلالة معينة، وأمتلك نسخة من أول مصحف طُبع آليًا، وهو المصحف الحجري، المكوّن من 60 صفحة فقط، بالإضافة إلى نسخة نادرة من مصحف ابن البواب”.

وأضاف: “لقد أكرمني الله بحب وشغف جمع المصاحف وخدمة القرآن الكريم، وكنت منذ الصف الرابع الابتدائي وحتى تخرجي من الثانوية رئيسًا لجامعة القرآن الكريم. وخلال الأربعين سنة الماضية، سعيت لاقتناء أي نسخة نادرة من المصاحف، حتى لو كانت بمبالغ طائلة”.