السعودية | مارس.. شهر التقلبات المناخية والبرد في السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن شهر مارس يمثل بداية التحولات المناخية، حيث يُعد من مواسم الأمطار في السعودية ودول الخليج العربي واليمن، ويتكون من 31 يوماً، حيث ينتهي الثلث الأول من الشتاء، ويبدأ الثلث الثالث في دخول فصل الربيع.

وفي تفاصيل حالة الطقس لهذا اليوم، أشار الحصيني عبر حسابه في “إكس”، أن معظم مناطق الجزيرة العربية تشهد أجواء باردة إلى باردة جداً، حيث سجلت طريف أدنى درجة حرارة عند 2°C، بينما سجلت جازان 25°C كأعلى درجة. وأفاد بأن درجات الحرارة في الرياض 10°C، والمدينة 15°C، والدمام 11°C، وجدة 19°C، في حين سجلت أبوظبي 19°C والكويت 9°C.

كما توقع الحصيني نشاطاً للرياح مع هبات شبه قوية، خاصة من الاتجاهات الشرقية والغربية، جنوب منطقة الرياض. وأكد المركز الوطني للأرصاد على إمكانية هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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