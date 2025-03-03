شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي حائل والجوف.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.



رياح شديدة على الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.

تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترا/ساعة.