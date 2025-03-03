شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تستدعي الانتباه والان نبدء بالتفاصيل

الظواهر الجوية

أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس في المملكة خلال الأيام المقبلة تستدعي الانتباه.وقال المركز عبر حسابه الرسمي على تطبيق إكس: نأمل الانتباه والحذر ومتابعة تقارير المركز واتباع تعليمات الجهات المعنية.وأشار "الأرصاد" إلى أن الحالة المطرية التي تؤثر على مناطق المملكة ابتداءً من الغد، تصاحبها ظواهر جوية تشمل:- أمطار متفاوتة الغزارة.- ⁠رياح نشطة تتجاوز 60 كيلومترًا/ ساعة.- جريان السيول.- تساقط البرد.تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، يمتد تأتيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي حائل والجوف