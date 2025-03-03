شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.

تبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

أمطار رعدية

تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك.





في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي حائل والجوف.

