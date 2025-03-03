شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الرياض: مسابقة الملك سلمان تجسد اهتمام القيادة بالقرآن وأهله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرم أمير الرياض، أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم تجسّد الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالقرآن الكريم وحفظته.

وأشارت إلى أن استمرار الجائزة لعقود يعكس حرص القيادة على دعم كل ما يخدم كتاب الله وأهله.

جاء ذلك في تصريح صحفي في الحفل الختامي الذي أقيم أمس، لتكريم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده في دورتها السادسة والعشرين ونظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. خدمة الإسلام والمسلمين وأكدت حرم أمير منطقة الرياض أن حضور حرم خادم الحرمين الشريفين، صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، هذا الحفل، يعكس المكانة العظيمة لهذه المسابقة وأهميتها لدى القيادة الرشيدة.

وأشادت بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم المسابقة، مثمنةً الدور الذي يؤديه الوزير الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في دعم الفعاليات القرآنية.

وفي ختام تصريحها، أكدت أن المملكة ستظل رائدة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، انطلاقًا من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، داعية الله بالتوفيق لجميع المتسابقات.