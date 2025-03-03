شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 21 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 21 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 21 درجة مئوية.- مكة المكرمة 33 درجة مئوية.- المدينة المنورة 30 درجة مئوية.- الرياض 21 درجة مئوية.- جدة 23 درجة مئوية.- أبها 21 درجة مئوية.- تبوك 24 درجة مئوية.- بريدة 22 درجة مئوية.- حائل 21 درجة مئوية.- الباحة 21 درجة مئوية.- عرعر 20 درجة مئوية.- سكاكا 21 درجة مئوية.- جازان 32 درجة مئوية.- نجران 23 درجة مئوية.- الخرج 21 درجة مئوية.- المجمعة 19 درجة مئوية.- وادي الدواسر 24 درجة مئوية.- الدوادمي 20 درجة مئوية.- شرورة 26 درجة مئوية.تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الاثنين، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران.كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة، يمتد تأتيرها إلى الأجزاء الغربية من منطقتي حائل والجوف