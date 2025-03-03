شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزات بجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره والان نبدء بالتفاصيل

دعم أبناء وبنات المملكة

تكريم الفائزين

الدمام - شريف احمد - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شرفت حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء أمس الأحد، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 26، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاه عرض مرئي عن المسابقة وجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذها والإشراف عليها.بعد ذلك، ألقى معالي وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر الشاشات المرئية، كلمة، رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، على ما تبذله من دعم لأبناء وبنات المملكة وتشجيعهم على حفظ كتاب الله -عز وجل-، وعلى ما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين، والعناية بالقرآن الكريم.كما قدم شكره إلى حرم خادم الحرمين الشريفين على تشريفها للحفل وتكريمها للفائزات، وإلى حرم أمير منطقة الرياض، وللحضور من صاحبات السمو والمعالي، ولجنة التحكيم على ما بذلن من جهد.وسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد وولاة أمرها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.وفي نهاية الحفل، كرمت سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، الفائزات في فروع المسابقة الستة، كما كرمت أعضاء لجنة التحكيم النسائية.حضر الحفل، عدد من صاحبات السمو والمعالي ووكيلات الجامعات والأكاديميات، وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة.