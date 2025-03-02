استدامة وأثر لمعالجة التشوه البصري

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة "استدامة وأثر" لمعالجة مظاهر التشوه البصري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة, وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وأسفرت مساهمات المتطوعين عن إزالة وطمس الكتابات المشوهة على امتداد كيلومتر واحد، مما أسهم في استعادة الجمال والرونق البصري للمواقع المستهدفة.

وتُعد هذه المبادرات، التي تطلقها الأمانة، ركيزة أساسية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة الحضرية، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتفعيل دور المجتمع بصفته شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وتعمل أمانة العاصمة بفعالية على تنظيم ودعم هذه المبادرات النوعية، التي لا تقتصر آثارها على تحسين المشهد الحضري فحسب، بل تمتد لتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى أفراد المجتمع، مما ينعكس إيجابيًا على المدينة وسكانها وزوارها.