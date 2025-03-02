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الدفاع المدني يكثف الجهود بالحرمين الشريفين

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الدفاع المدني يكثف الجهود بالحرمين الشريفين

كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على دور الإيواء في المنطقة المركزية والمنشآت الحيوية للحرمين الشريفين؛ لمراقبة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.

وحرص الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي للعاملين فيها ولزوار الحرمين الشريفين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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