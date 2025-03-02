الدفاع المدني يكثف الجهود بالحرمين الشريفين

وحرص الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي للعاملين فيها ولزوار الحرمين الشريفين.
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