دليل للطرق الآمنة في رمضان

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الدليل يتضمن عددًا من النصائح والإرشادات الموجهة لمستخدمي جميع شبكات الطرق خلال موسم رمضان المبارك، كما يحتوي الدليل على مدلولات عدد من لوحات الطرق؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق وتقليل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
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