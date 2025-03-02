القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات ومحال تجارية بالرياض

الإسلامية والعربية تعودان لواجهة وظائف التعليم فيما أعلنت وزارة التعليم، أمس، التقديم على 10.494 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 03 رمضان 1446 هـ 03 رمضان 1446 هـ 185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030 كشف مدير قطاع الصحة وعلوم الحياة بوزارة الاستثمار، المستشار الدكتور مبارك الملحم، حجم الاستثمار في القطاع الصحي في المملكة حاليًا... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 03 رمضان 1446 هـ 03 رمضان 1446 هـ بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة سراة عبيدة، توزيع "1061 " سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها. وأوضح رئيس مجلس إدارة... أبهـا: عوض فرحان أبهـا: عوض فرحان 03 رمضان 1446 هـ 03 رمضان 1446 هـ إفطار الصائمين تكافل وتسابق لكسب الأجر تجسد مخيمات الإفطار الرمضانية معاني التكافل الاجتماعي والإنساني، إذ يقصدها أعداد كبيرة من الصائمين من مختلف الجنسيات قبيل المغرب،... المناطق: المناطق: دوت الخليج 02 رمضان 1446 هـ 02 رمضان 1446 هـ أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحضر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، مساء غد الاثنين، الحفل... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 02 رمضان 1446 هـ 02 رمضان 1446 هـ استدامة وأثر لمعالجة التشوه البصري أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة "استدامة وأثر" لمعالجة مظاهر التشوه البصري، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة, وذلك في... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 02 رمضان 1446 هـ 02 رمضان 1446 هـ الدفاع المدني يكثف الجهود بالحرمين الشريفين كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على دور الإيواء في المنطقة المركزية... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 02 رمضان 1446 هـ 02 رمضان 1446 هـ

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