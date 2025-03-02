جامعة خالد تدشن النسخة السادسة من مشروع مبادرون

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية الدكتور مسفر بن محمد الأسمري، أن مشروع "مبادرون" حصل على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2024، وبلغ عدد المستفيدين من برامج المشروع خلال النسخ الخمس الماضية أكثر من 387 ألف مستفيد من داخل المملكة وخارجها.
وأكد أن المشروع الذي سيستمر لعدة أشهر، يسعى إلى تطوير المهارات المجتمعية وتعزيز القيم، ويعد مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا لاستثمار القدرات والموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مجالات المشروع تشمل "الرقي" و"التطوير" و"التثقيف".
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