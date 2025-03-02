كاميرات المراقبة شرط لإصدار رخصة عربة متنقلة غير غذائية

وحددت المنصة شروط وقيود الخدمة، من أبرزها موافقة المرور في حالة إضافة بيانات للمركبة، وكذلك التعهد بتركيب كاميرات مراقبة، والالتزام بالاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة غير الغذائية. وحددت المنصة الوقت اللازم لتنفيذ الخدمة بـ3 أيام.
تصاريح سارية
اشترطت المنصة أن تكون الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل، وأن تكون رخصة محل، وكذلك عدم وجود إيقاف على الرخصة، وأن يكون مالك الرخصة غير موقوف على مستوى الأمانة المقدم إليها الرخصة، وأن يحدد مقدم الطلب علاقته بالرخصة التجارية «مالك الرخصة / مفوض»، وأن لا يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة، ومن المستندات المطلوبة إرفاق صورة العربة، ورخصة السير –الفحص الدوري– ووثيقة التأمين في حالة إضافة بيانات مركبة، مع التعهد بالالتزام بالاشتراطات البلدية.
رخص مسجلة
وخدمة التصريح لعربة متنقلة غير غذائية هي خدمة إلكترونية استباقية تقدم في منصة بلدي، تمكن أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية، ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة لتقوم بتقديم خدمات المنشأة خارج المحل، وفي مواقع متعددة، كما تقدم هذه الخدمـة لأنشطة محدودة، مثل أنشطة غسيل السيارات، دون الحاجة لمراجعة الجهة، وفي حال الانتهاء من إلغاء الرخصة التجارية سيتم إلغاء التصاريح المرتبطة بالرخصة بشكل استباقي.
مستندات مطلوبة
- التعهد بتركيب كاميرات مراقبة.
- إرفاق صورة العربة.
- إرفاق رخصة السير –الفحص الدوري.
- وثيقة التأمين في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.
- التعهد بالالتزام بالاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة غير الغذائية.
من شروط وقيود الخدمة
- موافقة المرور في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.
- الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.
- أن تكون الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.
- لا يوجد إيقاف على الرخصة.
- مالك الرخصة غير موقوف على مستوى الأمانة المقدم إليها الرخصة.
- مقدم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية «مالك الرخصة / مفوض».
- نشاط الرخصة يسمح بتصريح عربة متنقلة غير غذائية.
- لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.
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