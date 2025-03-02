• إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 20 رمضان الحالي، والعودة بعد إجازة عيد الفطر الأحد 8 من شوال المقبل.
• إجازة يومي الأحد والاثنين 6 - 7 من ذي القعدة المقبل.
• إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الخميس 2 من ذي الحجة المقبل، والعودة بعد الإجازة الأحد 19 من ذي الحجة المقبل.
35 دقيقة
أكدت إدارات المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، بعد استكمال جميع الاستعدادات، وإعداد البرامج والخطط الإرشادية بمشاركة الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، والتأكد من توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطلبة، وكذلك الجداول الدراسية، وتفعيل الدروس على منصة «مدرستي» الإلكترونية. واعتمدت الوزارة 35 دقيقة مدة الحصة الدراسية في شهر رمضان لكل المدارس.
أرقام إحصائية بمنصة «نور»
11.2 مليون مستخدم
6.5 ملايين طالب وطالبة
500 ألف معلم
400 خدمة نظام رئيسية
67 نظاما فرعيا
49 إدارة تعليمية
كانت هذه تفاصيل خبر 63 يوما دراسيا في الفصل الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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