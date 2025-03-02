63 يوما دراسيا في الفصل الثالث

وسط استعدادات مكثفة، لضمان انطلاقة تعليمية وتربوية مثالية داخل المدارس، يعود اليوم أكثر من 6.5 ملايين طالب وطالبة، يدرسون في مدارس التعليم العام بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، لبدء الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1446 هـ، الذي سيستمر 13 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 63 يومًا، ويضم 3 إجازات، وهي:

• إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 20 رمضان الحالي، والعودة بعد إجازة عيد الفطر الأحد 8 من شوال المقبل.

• إجازة يومي الأحد والاثنين 6 - 7 من ذي القعدة المقبل.

• إجازة عيد الأضحى بنهاية دوام الخميس 2 من ذي الحجة المقبل، والعودة بعد الإجازة الأحد 19 من ذي الحجة المقبل.

35 دقيقة

أكدت إدارات المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث، بعد استكمال جميع الاستعدادات، وإعداد البرامج والخطط الإرشادية بمشاركة الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس، والتأكد من توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطلبة، وكذلك الجداول الدراسية، وتفعيل الدروس على منصة «مدرستي» الإلكترونية. واعتمدت الوزارة 35 دقيقة مدة الحصة الدراسية في شهر رمضان لكل المدارس.

أرقام إحصائية بمنصة «نور»

11.2 مليون مستخدم

6.5 ملايين طالب وطالبة

500 ألف معلم

400 خدمة نظام رئيسية

67 نظاما فرعيا

49 إدارة تعليمية