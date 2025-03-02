شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل استعدادات حفل تكريم الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

جائزة التميّز الإعلامي

الدمام - شريف احمد - تستعد وزارة الإعلام الاثنين المقبل، 10 مارس 2025؛ إقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي في نسختها الخامسة.وذلك بالشراكة مع برنامج "تنمية القدرات البشرية" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.وتُكرِّم الجائزة المؤسسات والشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًّا في مختلف المجالات، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام.وضمت النسخة الخامسة من جائزة التميُّز الإعلامي 10 مسارات هي؛ الصورة الفوتوغرافية، المقال الصحفي، الحوار الصحفي، الفيديو الإبداعي، المنتج التلفزيوني، الأغنية الوطنية، الإذاعة، البودكاست، التغطية الرقمية لموسم حج 1445، أفضل حساب مؤثر.

وركزت الجائزة في عام 2024 على تعزيز قيمتي الانتماء الوطني، والإيجابية والمرونة.



تحفيز الإبداع الإعلامي

ملتقى صُنّاع التأثير

وتهدف إلى تحفيز الإبداع الإعلامي لدى مختلف المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة بأعمال إعلامية وطنية، وتقوية الحس الإبداعي لدى المواطنين والمقيمين.بالإضافة إلى إذكاء روح التنافس بين المبدعين، إلى جانب تدعيم المنتجات الإعلامية الوطنية، وتكريم المؤسسات والشخصيات المختلفة.من جهة أخرى وفي إطار الجهود الإعلامية، شهد ملتقى صُنّاع التأثير الذي نظمته وزارة الإعلام يومي 18 و19 ديسمبر الماضي؛ سلسلة من الإطلاقات وتوقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتأثير.وعملت على تمكين نمو اقتصاديات الإبداع الإعلامي، وجاءت الإطلاقات والاتفاقيات بحضور ورعاية وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.وأكد الوزير "الدوسري" أهمية هذه المبادرات في دعم القطاع الإعلامي والرقمي في المملكة.وأشار إلى أن الملتقى الذي جمع أكثر الشـركات العالمية الكبرى استشـرافًا للمستقبل في صناعة التأثير سيكون منصةً عالمية دائمةً لتبادلِ المعرفة.وخلال الملتقى، أطلقت محفظة استثمارية بقيمة 500 مليون ريال، وتهدف إلى الاستثمار في قطاع الإعلام والتسويق، وتطوير حلول مبتكرة، لتعزيز نطاق عمل شركات التواصل.