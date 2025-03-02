شكرا لقرائتكم خبر عن 387 ألف مستفيد.. جامعة الملك خالد تدشن مشروع "مبادرون" والان نبدء بالتفاصيل

مشروع "مبادرون" المجتمعي

استثمار القدرات والموارد

نقلة نوعية في مجال النشر العلمي

الدمام - شريف احمد - دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم، النسخة السادسة من مشروع "مبادرون" المجتمعي.وأوضح المشرف على الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية الدكتور مسفر بن محمد الأسمري, أن مشروع "مبادرون" حصل على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2024م.وبلغ عدد المستفيدين من برامج المشروع خلال النسخ الخمس الماضية أكثر من 387 ألف مستفيد من داخل المملكة وخارجها.وأكد أن المشروع الذي سيستمر لعدة أشهر، يسعى إلى تطوير المهارات المجتمعية وتعزيز القيم.ويعد مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا لاستثمار القدرات والموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.ولفت إلى أن مجالات المشروع تشمل "الرقي" و"التطوير" و"التثقيف".وكانت حققت كلية طب الأسنان بجامعة الملك خالد، نقلة نوعية في مجال النشر العلمي.ونجحت في نشر سبعة أبحاث علمية في مجلات دولية مرموقة، مثل (Journal of Prosthodontics ) و (Journal of Prosthetic Dentistry).وتناولت موضوعات رائدة في طب الأسنان، من بينها تحسين دقة زراعة الأسنان باستخدام قوالب جراحية رقمية متقدمة.هذا إضافة إلى تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة تأهيل الفك الكامل باستخدام الزرعات.