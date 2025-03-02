السعودية | الدفاع المدني يحذر من مخاطر الحوادث المنزلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تزايد احتمالية وقوع المخاطر والحوادث في المطابخ المنزلية، ومنها الحوادث الناجمة عن استخدام مواقد الغاز، والحرائق الكهربائية الناتجة عن عدم توزيع الأحمال أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة العناية بسلامة التمديدات الكهربائية والغاز، واتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب مثل هذه المخاطر، وتوفير كواشف الدخان، وطفايات الحريق اليدوية، وكواشف تسرب الغاز في جميع المطابخ المنزلية، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ.

وتدعو المديرية العامة باتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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