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السعودية | المملكة تقدم التمور لأكثر من 28 ألف مستفيد من نيبال

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين، ومن ضمنها برنامج هدية التمور الفاخرة، الذي أطلقته المملكة العربية عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارتها في نيبال، لدعم أكثر من 28 ألف مستفيد من المسلمين في مختلف أنحاء البلاد.

وحضر حفل انطلاق البرامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال، سعد أبوحيمد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من أهمها رئيس المفوضية الإسلامية شميم الأنصاري، وعضو البرلمان خالد صديقي، ومشرف الدعاة الشيخ عبد القيوم، حيث سُلمت سبعة أطنان من التمور لعدد من الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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