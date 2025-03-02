السعودية | المملكة تقدم التمور لأكثر من 28 ألف مستفيد من نيبال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين، ومن ضمنها برنامج هدية التمور الفاخرة، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارتها في نيبال، لدعم أكثر من 28 ألف مستفيد من المسلمين في مختلف أنحاء البلاد.

وحضر حفل انطلاق البرامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال، سعد أبوحيمد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من أهمها رئيس المفوضية الإسلامية شميم الأنصاري، وعضو البرلمان خالد صديقي، ومشرف الدعاة الشيخ عبد القيوم، حيث سُلمت سبعة أطنان من التمور لعدد من الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط