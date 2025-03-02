السعودية | مؤسسة مجمع إمام الدعوة تقدم خدماتها لأكثر من ربع مليون من ضيوف الرحمن بمكة وتنظّم سلسلة من الدروس والمحاضرات الرمضانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خصصت مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية عددًا من البرامج الاجتماعية والعلمية في رمضان، منها برنامج إفطار صائم في المسجد الحرام وساحات الحرم المكي وبعض مساجد مكة.

ويستهدف تقديم أكثر من ٢٠٠ ألف وجبة ، وسقيا الماء لضيوف الرحمن وسكان مكة، وتنظم المؤسسة سلسلة الدروس والمحاضرات الرمضانية في بيان أحكام الصيام وفضائل رمضان يقدمها كوكبة من العلماء والدعاة بمكة.

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