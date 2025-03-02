شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.