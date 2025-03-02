شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين السلامة.. إطلاق "دليل الطرق الآمن" في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

تحقيق السلامة المرورية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إطلاق "دليل الطرق الآمن" خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين مستوى السلامة ورفع درجة الوعي لدى مستخدمي الطرق، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الدليل يتضمن عددًا من النصائح والإرشادات الموجهة لمستخدمي جميع شبكات الطرق خلال موسم رمضان المبارك.كما يحتوي الدليل على مدلولات عدد من لوحات الطرق؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، ويمكن الاطلاع علىه من خلال زيارة الرابط.يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، وتعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق وتقليل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.