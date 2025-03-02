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المملكة تقدم التمور لأكثر من 28 ألف مستفيد من نيبال

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المملكة تقدم التمور لأكثر من 28 ألف مستفيد من نيبال

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الدمام - شريف احمد - شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين، ومن ضمنها برنامج هدية التمور الفاخرة، الذي أطلقته المملكة العربية عبر مكاتب الملحقيات الدينية بسفارتها في نيبال، لدعم أكثر من 28 ألف مستفيد من المسلمين في مختلف أنحاء البلاد.
وحضر حفل انطلاق البرامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال، سعد أبوحيمد، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من أهمها رئيس المفوضية الإسلامية شميم الأنصاري، وعضو البرلمان خالد صديقي، ومشرف الدعاة الشيخ عبد القيوم، حيث سُلمت سبعة أطنان من التمور لعدد من الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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