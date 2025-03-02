شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأزياء تطلق مبادرة لتدوير الإحرامات المستعملة وتحويلها لأخرى جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت هيئة الأزياء بالتعاون مع شركة (سرك) مبادرة “الإحرام المستدام” لإعادة تدوير الإحرامات المستعملة واستخدامها من خلال نقاط توزيع محددة وهي خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.

وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة تدوير ملابس الإحرام المستعملة والتالفة وتحويلها إلى إحرامات جديدة يمكن استخدامها مرة أخرى.

وأكدت شركة “سرك” أن هذه المباردة تأتي ضمن مستهدفاتها في إدارة ومعالجة المخلفات وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، المنسجمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.