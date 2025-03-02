شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| كيف يُعيد ”الرامس“ إحياء تقاليد صناعة الخبز في العوامية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أشهر أنواع الخبز

قوام مثالي

الدمام - شريف احمد - تتجسد حكاية الأصالة والنكهات العريقة في صناعة الخبز، حيث تتمثل المخابز ركيزة أساسية وخاصة في شهر رمضان، وتقدم المخابز تشكيلة متنوعة من أصناف الخبز التي تُرضي جميع الأذواق، من الخبز ”المتين“ المتميز بقوامه المتين وطعمه الفريد، إلى خبز التمر، والخبز الحساوي، وغيرها من الأصناف، تتنوع الخيارات والأسعار لتناسب الجميع.ويشهد مخبز مشروع الرامس بوسط العوامية إقبالاً كبيراً من الزوار الذين يتوافدون لتذوق الخبز بمختلف أنواعه، مستمتعين بنكهاته الأصيلة التي تعيد إلى أذهانهم ذكريات الماضي الجميل، وتضفي على أوقاتهم لمسة من الدفء والبهجة.يبرز ”الخبز المتين“ كأحد أشهر أنواع الخبز التي يقدمها المخبز، وهو خبز عرفه أهالي تاروت قديماً.وكشف عبد الواحد النمر، صانع الخبز الذي يعمل بهذه المهنة منذ 15 عاماً، عن سر هذا الإقبال قائلاً: ”كان الخبز المتين في الماضي حكراً على أهالي تاروت، ولكن لرغبة الكثيرين في تذوقه، قررت تقديمه في مشروع الرامس ليتمتع به الجميع“.قال النمر يتم تخمير العجينة لمدة تتراوح بين 4 و5 ساعات لضمان الحصول على القوام المثالي. بعد ذلك، تُخبز العجينة في التنور، وتختلف مدة الخبز حسب نوع الخبز. خبز التمر، على سبيل المثال، يحتاج من 60 إلى 120 ثانية فقط، في حين يتطلب خبز مريم 25 دقيقة على نار هادئة لينضج تماماً.وأضاف تتراوح أسعار الخبز في المخبز، بدءاً من ريال واحد لخبز التمر، وتصل إلى 7 ريالات لأنواع خبز التمر المحشوة بالإضافات المتنوعة كالدبس، الحبة السوداء، الحلوى، أو الجبن. أما خبز مريم، فيُباع بسعر ريالين للنوع العادي، وثلاثة ريالات للنوع المحشو بالجبن.