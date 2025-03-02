شكرا لقرائتكم خبر عن بدرجتين مئويتين.. محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجتين مئويتين كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, تليها القريات بثلاث درجات مئوية.كما سجلت رفحاء وتبوك وحائل أربع درجات مئوية، وسجلت سكاكا خمس درجات مئوية.وسجلت القصيم ست درجات مئوية, بينما سجلت عرعر والقيصومة والدوادمي سبع درجات, وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم.سبق وأعلن مركز الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، ثاني أيام رمضان، في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيرها لتشمل منطقة نجران.