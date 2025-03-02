شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تدعم حملة جود المناطق 2 عبر الشاشات الرقمية وإضاءة المعالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة محافظة جدة بتفعيل شاشاتها الرقمية في مختلف أرجاء المدينة، بجانب إضاءة المعالم، لدعم حملة “جود المناطق 2” التي أطلقتها منصة جود الإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”؛ بهدف تمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على السكن الكريم، وتعزيز دور المجتمع في المساهمة التنموية المستدامة.

وتأتي مشاركة الأمانة في إطار دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وإيصال رسالة الحملة إلى أكبر شريحة من السكان، وتحفيز المساهمة في تحقيق مستهدفاتها، التي تسعى هذا العام لتوفير السكن لـ 6,600 أسرة مستحقة على مستوى المملكة، منها 250 أسرة بمدينة جدة، وذلك عبر التبرعات من الأفراد والجهات المانحة.

يُذكر أن حملة “جود المناطق 2”, انطلقت على مستوى منطقة مكة المكرمة، بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك ضمن الجهود الموحدة بين الجهات لدعم المبادرات الاجتماعية وتعزيز التكافل المجتمعي.