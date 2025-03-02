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‎مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية لجمهورية تنزانيا

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  • ‎مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية لجمهورية تنزانيا 1/3
  • ‎مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية لجمهورية تنزانيا 2/3
  • ‎مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية لجمهورية تنزانيا 3/3

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الرياض - علي القحطاني - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية المملكة العربية إلى جمهورية تنزانيا المتحدة المتضمنة 25 طنًا من التمور.

وسلّم الهدية – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة يحيى بن أحمد عكيش لمعالي عضو البرلمان نائب وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة ديفيد تشومي، بحضور عدد من المسؤولين، وفريق من المركز، وجمع من وسائل الإعلام، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة دار السلام.

ورفع السفير يحيى عكيش بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يقدمانه من جهود إنسانية وإغاثية لمختلف دول العالم، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على متابعته وإشرافه المباشر على تنفيذ مثل هذه المشاريع، مؤكدًا أن المركز يعتمد في أعماله على مبادئ إنسانية سامية تهدف إلى مد يد العون للمحتاجين والمتضررين والوقوف بجانبهم في الأزمات والمحن، مما جعله في طليعة المنظمات الإنسانية الرائدة عالميًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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