شكرا لمتابعة خبر عن المسند : شهر رمضان يتزحزح نحو الشتاء وعدد ساعات الصيام تتناقص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، أن شهر رمضان يتزحز تدريجيًا نحو فصل الشتاء، لافتًا أن عدد ساعات الصيام تتناقص تدريجيًا.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” ساعات الصيام في رمضان 1446هـ أقصر من رمضان 1445هـ، وستكون في رمضان 1447هـ أقصر من 1446هـ.”

وأضاف:” سيظل رمضان هكذا حتى يصل إلى شهر ⁧‫ديسمبر‬⁩ في عام 1454هـ، وهو الشهر الذي يتميز بأقصر عدد ساعات للنهار خلال العام”.

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