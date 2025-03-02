شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بدءًا من غدًا الاثنين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقّع المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق المملكة بحالة هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة غزيرة، تبدأ بعد غدٍ الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أن الأمطار ستكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 60 كم/ ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمال تكون أعاصير قمعية أو شواهق مائية.

ونوه المركز على ضرورة متابعة تقاريره اليومية عبر موقعه الإلكتروني، تطبيق “أنواء”، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية حفاظًا على سلامة الجميع.

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