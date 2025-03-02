شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ صالح آل الشيخ يكشف حرص ولي العهد على الصلاة في جميع الظروف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، عن مواقف تعكس التزام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس الوزراء، بأداء الصلاة في جميع الظروف.

وأشار الشيخ صالح خلال حديثه عبر برنامج “الليوان”، أنه في إحدى الزيارات الرسمية إلى مصر، تضمن البرنامج زيارة الجامع الأزهر بحضور الرئيس المصري وشيخ الأزهر.

وتابع أنه عند الدخول، وقبل بدء الحديث عن ترميمات الجامع، بادر الأمير محمد بن سلمان بطلب أداء ركعتي تحية المسجد أولاً، مما يعكس التزامه بالقيم الدينية.

وأشار إلى أن سمو ولي العهد يحرص دائماً على أداء الصلاة في وقتها، حتى أثناء الاجتماعات الرسمية، وفي بعض الأحيان، يتقدم لإمامة الوزراء في الصلاة، مما يدل على التربية السليمة والالتزام بالقيم الإسلامية.

وأكد الشيخ صالح أن هذا الحرص على الصلاة يعكس اهتمام سمو ولي العهد بالقيم والأخلاق، ويعزز من مكانة المملكة كدولة قوية تفتخر بقيمها الدينية والثقافية.

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