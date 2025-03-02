3 مسارات لحافلات النقل الترددي بالمدينة

وتنطلق الحافلات الترددية وفق أسطول من الحافلات رفعت أعداده هيئة تطوير المدينة وفقًا لتزايد الطلبات من قبل المصلين في شهر رمضان وتيسيرًا على المصلين في تقديم خدمات النقل إلى المسجد النبوي ومسجد قباء.
نقاط التوقف
تم اعتماد حافلات خاصة للنقل الترددي لتبدأ أعمالها في شهر رمضان من الساعة 3 عصرًا عدا مسارين يتم تشغيلهما لمدة 24 ساعة لأول مرة عبر 12 نقطة وقوف وانتظار لحافلات النقل الترددي هذا العام مع الإعلان عن مواقعها وآلية التسديد ودفع الرسوم.
وتسعى هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تخفيف كثافة المركبات من خلال تخصيص الحافلات بالنقل وتجميعهم بنقاط ما بعد الدائري الثاني لنقل المصلين من النقاط المحددة إلى المسجد النبوي وبأسعار رمزية يمكن تسديدها عبر تطبيق الحافلات أو كروت يتم شراؤها من قبل المستفيدين في نقاط التوقف.
مساحات للمشي
في المقابل دعت هيئة تطوير المدينة المنورة الراغبين بالمشاركة بالأعمال التطوعية للنقل الترددي للمسجد النبوي خلال شهر رمضان بالتسجيل والمشاركة بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل تنقلات المصلين والقاصدين إلى المسجد النبوي وذلك عبر منصة العمل التطوعي.
ويهدف مشروع «حافلات المدينة» الذي تشرف عليه الهيئة إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع حيوية عديدة في المدينة المنورة خلال دقائق معدودة انطلاق من النقاط المحددة وتقليص الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، والمنطقة المركزية، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة والإصحاح البيئي من خلال تقليص انبعاثات عوادم المركبات، وزيادة المساحات المخصصة للمشي في محيط المسجد النبوي لخدمة المصلين.
المناطق الحيوية في المدينة
- المساجد
- المعالم
- المراكز التعليمية
- المراكز التجارية
- الخدمات الصحية
- خدمات السفر والسياحة
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