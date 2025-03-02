ضبط 17 ألف مخالف للأنظمة

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 1483 شخصًا، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأعلى بـ 56%.
كما تم ضبط 15 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 40350 وافدًا مخالفًا، منهم 35845 رجلا، و4505 امرأة.
فيما تمت إحالة 31463 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3709 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10363 مخالفًا.
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