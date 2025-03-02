شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف درجات الحرارة اليوم ويتوقع رياح قوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لدرجات الحرارة اليوم الأحد، على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه وفقاً للمراصد، اليوم الأحد الساعة “6” صباحاً من باردة لباردة جداً على معظم الجزبرة العربية، لافتًا إلى أن أقل حرارة طريف اثنان°C، الأعلى جازان 25°C.

وأضاف: الرياض10°C، المدينة15°C، الدمام11°C، جدة 19°C، أبوظبي19°C، الكويت 9°C، مضيفًا أن توقعات نشاط للرياح مع هبات شبه قوية الرياح الشرقية والغربية وجنوب منطقة الرياض.