السعودية | د. المسند: رمضان سيقع في ديسمبر عام 1454هـ بأقصر ساعات صيام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف أ.د. عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عن ملاحظة فلكية تتعلق بتغير عدد ساعات الصيام سنويًا مع حركة شهر رمضان نحو فصل الشتاء.

وأوضح المسند أن رمضان 1446هـ سيكون أقصر من رمضان 1445هـ من حيث عدد ساعات الصيام، وأن هذا التناقص سيستمر سنويًا حتى عام 1454هـ، حيث سيقع الشهر الفضيل في ديسمبر، الذي يُعد أقصر أشهر السنة نهارًا.

وأضاف أن هذه الظاهرة تعود إلى الطبيعة القمرية للتقويم الهجري، حيث يتقدم شهر رمضان نحو الشتاء بمعدل 11 يومًا سنويًا، مما يؤثر على مدة الصيام باختلاف فصول السنة.

يُذكر أن عدد ساعات الصيام يتفاوت بين الخليج 365 وفقًا لخطوط العرض، حيث تزداد في الصيف وتقل في الشتاء، ما يجعل هذه التغيرات ذات أثر ملموس على الصائمين في مختلف أنحاء العالم.

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