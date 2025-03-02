السعودية | “التدريب التقني” يُنفِّذ عددًا من البرامج التطوعية في شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان، عددًا من البرامج التطوعية والكشفية، بمشاركة أكثر من 500 متطوعٍ ومتطوعة، لخدمة المعتمرين.

وتعمل المؤسسة على تنفيذ برنامج “عون التقني”، بهدف تقديم مختلف الخدمات مثل: مساعدة كبار السن، وإرشاد التائهين، والمشاركة في تنظيم الدخول والخروج من الحرمين الشريفين، وإسعاف المصابين، وتوزيع المياه لضيوف الرحمن، والعناية بالمصاحف، وخدمة ذوي الإعاقة، وتنظيم المصلين، كما سيشمل العمل التطوعي خلال الشهر الكريم المنافذ الحدودية.

كما تقدم المؤسسة برامج تطوعية بمختلف الخليج 365 من أبرزها صيانة المنازل، والمساجد والجوامع، إضافة إلى برامج تطوعية على مستوى المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة والمنتشرة في مناطق المملكة مثل: توزيع السلال الغذائية، وتوزيع إفطار للصائمين، والمشاركة في إعداد وتنظيم سفر الإفطار، وتوزيع مياه الشرب.

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