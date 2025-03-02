السعودية | بدء التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين خلال رمضان 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين عن موعد بدء التسجيل للراغبين في الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

موعد بداية التقديم:

الأربعاء 5 رمضان 1446هـ

الساعة 11:00 صباحًا

موعد بداية الاعتكاف:

20 رمضان 1446هـ

نهاية الاعتكاف:

30 رمضان 1446هـ

وأكدت الهيئة أن التسجيل سيظل متاحًا حتى اكتمال العدد المحدد للمعتكفين، داعيةً الراغبين في أداء هذه الشعيرة المباركة إلى المسارعة بالتسجيل لضمان الحصول على الفرصة.

يأتي هذا التنظيم في إطار حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير بيئة مناسبة للعبادة في الحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من رمضان.

يمكن للراغبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين.

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