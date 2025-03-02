شكرا لقرائتكم خبر عن اللهابه.. رفع 1100 طن نفايات وأنقاض ضمن استعدادها لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

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حملات نظافة عامة

صيانة دورية

الدمام - شريف احمد - استقبلت بلدية اللهابه شهر رمضان المبارك بعد حزمة من الإجراءات، من خلال تكثيف جهودها في النظافة العامة، حيث رفعت 1100طن من النفايات المنزلية والصلبة، و35طن الأنقاض.كما نفذت 660 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك خلال الشهرين الماضيين، ضمن خطة معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، والتأكد من تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات البلدية والصحية، للارتقاء بجودة الحياة.شملت الجهود عدة حملات نظافة عامة شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والحدائق، إضافة إلى تنظيف وتسوية الأراضي الفضاء، وتعزيز أعمال الإصحاح البيئي عبر أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والمرافق العامة والشوارع الداخلية والمداخل وواجهات الأسواق والتنظيف وغسيل الساحات أمام المساجد.فيما أوضح رئيس بلدية اللهابه المهندس فواز العمودي، بأن البلدية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك في وقت مبكر، حيث كثفت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية واسواق النفع العام وصوالين الحلاقة، وذلك للوقوف على الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية.أضاف العمودي أن البلدية قامت بأعمال التهيئة والصيانة الدورية اللازمة لحديقة الملك سلمان باللهابة وجميع الحدائق، وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين من الأهالي أو المراكز المجاورة، وتكثيف عمليات النظافة، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة، مشيرًا إلى أن قسم الصيانة والكهرباء قام بصيانة الإنارة بمداخل اللهابه والمراكز وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والأحياء.ودعا العمودي الجميع للتعاون مع البلدية، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940