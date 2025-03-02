شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في المسجد الحرام.. إطلاق خدمة التحلل من النسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأول مرة التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك داخل المسجد الحرام، وذلك خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، عبر توفير حلول مبتكرة تعزز من سهولة أداء المناسك وتحسين تجربة المعتمرين.

تفاصيل خدمة التحلل من النسك



وتمكن الخدمة الجديدة المعتمرين من التحلل من النسك (قص الشعر) عبر خمسة مواقع مخصصة مقابل منطقة المروة، مزودة بعربات متنقلة تتيح المرونة في التحرك وفق كثافة الحشود.

ويشرف على تقديم الخدمة فريق متخصص ذو خبرة، باستخدام أدوات معقمة بالكامل، لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وتواصل الهيئة تطوير منظومة الخدمات داخل الحرمين الشريفين، من خلال استحداث خدمات نوعية تسهم في تيسير أداء المناسك، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لتحقيق تجربة متميزة لضيوف الرحمن.