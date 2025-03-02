شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين 19 يومًا والربيع كذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على الحميمين وفصل الربيع

‏وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على الحميمين 19 يومًا، وعلى إجازة عيد الفطر 19 يومًا، و على فصل الربيع 19 يومً، وبقي على عيد الفطر 28 يومًا، و على الذراعين 45 يومًا، وعلى الثريا 71 يومًا، وإجازة عيد الأضحى 89 يومًا.”

وأضاف بقي على الحج 95 يومًا، و على فصل الصيف 111 يومًا، وعلى تويبع 110 أيام، و إجازة الصيف 116 يومًا، و نهاية السنة الهجرية 116 يومًا، و الجوزاء 123 يومًا، و والمرزم 149 يومًا، والكليبين 162 يومًا، وعلى سهيل 175 يومًا، و نهاية السنة الميلادية 306 أيام.”