شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ صالح آل الشيخ: ولي العهد أعاد برمجتنا لنفكر بقوة وعزة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، عن أهم ميزة ملفتة في شخصية ولي العهد في صناعة القرار من الناحية الإدارية.

وقال “آل الشيخ” خلال حديثه في برنامج “الليوان”: “سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علمنا أن نفكر بقوة وعزة”، مشددًا على أن المملكة قوية وند قوي أمام أي دولة في العالم.

وأشار إلى أن ولي العهد أنشأ مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتكون رديفة لمجلس الوزراء.

وأضاف: “علمنا شيئًا واحدًا، وهو ألا نفكر في أي موضوع بنظرة ضعف، فالمملكة قوية، ولا يجب أن تكون ضعيفة أمام أحد، فبرمجة التفكير تتغير، وقد أعاد برمجتنا لنفكر بقوة وأن تكون لدينا عزة”.

وتابع: “عنده قوة في اتخاذ القرار، وحدث موقف خلال أزمة فيروس كورونا، حيث كان الجميع يتحدث عن تدرج الدولة في عملية الإغلاق، لكن الأمير محمد بن سلمان سمع من الجميع ثم اتخذ قرارًا قويًا بالغلق الفوري”.

وقال: “إنه صاحب قرار وقوة في القرار الإداري، وأحدث نقلة في التقنية بالمملكة التي نافسنا فيها أوروبا”.