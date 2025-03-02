السعودية | إمساكية اليوم الثاني من رمضان في مدن المملكة.. تعرّف على مواقيت الصلاة والإفطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن إمساكية اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، الموافق الأحد 2 مارس 2025م، والتي توضح مواقيت الصلاة والصيام في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

وبحسب الإمساكية، يحين موعد أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة 5:25 صباحًا، بينما يحل موعد أذان المغرب والإفطار عند الساعة 6:26 مساءً. أما في المدينة المنورة، فيؤذن الفجر في الساعة 5:24 صباحًا، والمغرب عند الساعة 6:26 مساءً. وفي الرياض، يحل أذان الفجر في الساعة 4:57 صباحًا، بينما يكون أذان المغرب عند الساعة 5:57 مساءً.

وفي الدمام، يحل أذان الفجر عند الساعة 4:43 صباحًا، والمغرب عند الساعة 5:42 مساءً، بينما في حائل يحين الفجر عند الساعة 5:16 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:15 مساءً. أما في أبها، فيؤذن الفجر عند الساعة 5:37 صباحًا، والمغرب عند الساعة 6:35 مساءً. وفي تبوك، يكون أذان الفجر عند الساعة 5:37 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:35 مساءً.

وفي الباحة، يحين الفجر عند الساعة 5:18 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:20 مساءً، بينما في بريدة يكون أذان الفجر عند الساعة 5:08 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:07 مساءً. أما في جازان، فيؤذن الفجر عند الساعة 5:13 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:17 مساءً.

وفي سكاكا، يحين أذان الفجر عند الساعة 5:22 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:19 مساءً، بينما في نجران يكون أذان الفجر عند الساعة 5:07 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:10 مساءً. وفي عرعر، يحل أذان الفجر عند الساعة 5:19 صباحًا والمغرب عند الساعة 6:16 مساءً.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن إمساكية رمضان تعتبر مرجعًا مهمًا للمسلمين لمتابعة أوقات الصلاة والسحور والإفطار، حيث يحرص الجميع على الالتزام بأداء العبادات في أوقاتها خلال الشهر الفضيل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط