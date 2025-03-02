شكرا لقرائتكم خبر عن صور| انطلاق الفصل الثالث بالتزامن مع رمضان.. والتعليم تشدد على الانضباط المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد أكثر من 6,5 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي، اليوم الأحد، إيذانًا ببدء الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الحالي 1446 هـ.

وتأتي هذه العودة، التي تلت فترة إجازة التأسيس وإجازة الشتاء، التي امتدت تسعة أيام، وسط تركيز كبير من وزارة التعليم على تحقيق أعلى مستويات الانضباط المدرسي.

واعتمدت وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك. وحدّدت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.

وأكدت وزارة التعليم أن الانضباط يمثل أولوية قصوى في هذا الفصل الدراسي، مشددةً على ضرورة تفعيل اليوم الدراسي من الحصة الأولى. وأوضحت الوزارة أنه سيتم رصد حالات غياب الطلاب والطالبات بشكل يومي ودقيق، وإشعار أولياء الأمور بها فورًا من خلال نظام ”نور“ الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إدارات المدارس إلى تكثيف جهود التوعية بأهمية الحضور المنتظم وتأثير الغياب السلبي على التحصيل الدراسي. كما وجهت بتفعيل آليات الرصد والمتابعة لضمان التزام الطلاب بالحضور منذ اليوم الأول.

وبينت ان إدارات المدارس استكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب، بما في ذلك إعداد البرامج والخطط الإرشادية، والتأكد من توزيع المقررات والجداول الدراسية، وتفعيل الدروس عبر منصة ”مدرستي“ الإلكترونية.

ويستمر الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 63 يومًا، ويضم 3 إجازات، وهي: إجازة عيد الفطر، وإجازة يومي الأحد والاثنين 6 - 7 من ذي القعدة المقبل، وإجازة عيد الأضحى.

وحددت وزارة التعليم يوم الأحد 27 ذي القعدة 1446 هـ موعدًا لبدء الاختبارات الشفهية والعملية، فيما تنطلق الاختبارات التحريرية النهائية لجميع المراحل في 19 ذي الحجة 1446 هـ . وستعلن نتائج الاختبارات النهائية يوم الخميس 23 ذي الحجة، على أن تبدأ اختبارات الدور الثاني للطلاب في جميع المراحل، وكذلك للطلاب المتوقع تخرجهم، اعتبارًا من يوم الإثنين 27 ذي الحجة 1446 هـ . ومن المقرر أن تبدأ إجازة العاملين بالمدارس بنهاية دوام يوم الخميس 1 محرم 1447 هـ .