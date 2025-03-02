السعودية | الأحوال المدنية تقدم خدماتها خلال الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مواعيد تقديم خدماتها للمستفيدين الحاصلين على مواعيد من منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، في الفترة المسائية خلال شهر رمضان في (11) مكتبًا للنساء والرجال في مناطق الرياض، ومكة المكرمة, والشرقية، داعيةً إلى الاستفادة من خدمات الأحوال الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، وطلب إيصال الوثائق إلى العنوان الوطني دون الحاجة لمراجعة مكاتبها.

وأوضحت الأحوال المدنية أن مكاتبها ستقدم الخدمة المسائية من الأحد إلى الخميس وذلك من الساعة (9) مساءً حتى (1) صباحًا، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على المكاتب وحجز موعد للمراجعة من خلال نظام المواعيد في منصة “أبشر”.

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