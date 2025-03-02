شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثاني أيام رمضان.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وضباب على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، ثاني أيام رمضان، في المملكة.حسب بيان الأرصاد، تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيرها لتشمل منطقة نجران.في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والمرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.