السعودية | “الغذاء والدواء” بالتعاون مع “البلديات والإسكان” تطلق حملة رقابية مكثفة لضمان سلامة المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان حملةً رقابية شاملة تغطي مختلف مناطق ومدن المملكة، في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء خلال شهر رمضان.

وتهدف الحملة إلى التحقق من جودة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا خلال الشهر الفضيل، وضمان مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة.

وتركّز على تكثيف الرقابة في مستودعات الأغذية، ومنافذ البيع، ومراكز التوزيع، والتأكد من دقة البيانات الغذائية والتغذوية، ومدى التزام المنشآت باشتراطات النقل والتخزين، وآليات تتبع المنتجات، لضمان خلو الأسواق من أي منتجات غير صالحة للاستهلاك، مع التأكيد على الامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

وبالتوازي مع أعمال التفتيش، تسعى الحملة إلى تعزيز الوعي الغذائي عبر برامج توعوية موجهة لمنسوبي المنشآت الغذائية، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان توفير منتجات آمنة ومتوافقة مع معايير الجودة.

كما تولي الهيئة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اهتمامًا خاصًا، من خلال تنفيذ خطط رقابية مستقلة تتناسب مع الكثافة العالية للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، وذلك لضمان توفر الأغذية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها بمواصلة جهود الرقابة والتفتيش عبر جميع فروعها ومكاتبها، لضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية، والتحقق من سلامة المنتجات في مختلف مراحل التصنيع والتخزين والتوزيع، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الغذاء خلال الشهر الفضيل.

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