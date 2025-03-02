شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامة ضيوف الرحمن.. الدفاع المدني بالحرمين يكثف الإشراف الوقائي والان نبدء بالتفاصيل

الدفاع المدني بالحرمين

الدمام - شريف احمد - كثف الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على دور الإيواء في المنطقة المركزية والمنشآت الحيوية في الحرمين الشريفين؛ لمراقبة جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق خلال شهر رمضان.وتستهدف الدوريات تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من كفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.وحرص الدفاع المدني على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع وقوع الحوادث، ورفع مستوى الوعي الوقائي للعاملين فيها ولزوار الحرمين الشريفين.