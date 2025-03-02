اخبار السعوديه

حتى مساء الأحد.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على مكة المكرمة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

حتى مساء الأحد.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على مكة المكرمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء الأحد.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.
وشمل الإنذار، أضم وميسان والشفا والهدا، وخليص والجموم، والكامل، وجدة ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1895902968144175369?ref_src=twsrc%5Etfw
ونبه الأرصاد من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، فضلا عن أتربة مثارة وشبورة مائية.
ويبدأ الإنذار الساعة: 01:00 مساء الأحد حتى الساعة: 08:00 مساء اليوم نفسه.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا