شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء الأحد.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.

وشمل الإنذار، أضم وميسان والشفا والهدا، وخليص والجموم، والكامل، وجدة ورابغ، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1895902968144175369?ref_src=twsrc%5Etfw

ونبه الأرصاد من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، فضلا عن أتربة مثارة وشبورة مائية.

ويبدأ الإنذار الساعة: 01:00 مساء الأحد حتى الساعة: 08:00 مساء اليوم نفسه.